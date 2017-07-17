Либеро Панычева стала игроком «Сахалина»

«Сахалин» объявил о подписании контракта с либеро Маргаритой Панычевой, сообщает официальный сайт клуба. Она будет выступать в команде из Южно-Сахалинска под восьмым номером. Ранее волейболистка защищала цвета красноярского «Енисея», липецкого «Индезита» и волгодонского «Импульса».

Панычева — обладательница Кубка Сибири и Дальнего Востока 2015 года, серебряный призёр Высшей лиги «А» 2013 года, бронзовый призёр Высшей лиги «А» 2015 года.

«Сахалин» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.