Дивиш: у меня огромное желание вновь показать себя в Европе на высшем уровне

Доигровщик новосибирского «Локомотива» Лукаш Дивиш рассказал о прошедшем отпуске и о задачах на предстоящий сезон. «Железнодорожники» в минувшем сезоне стали финалистами Кубка России и выиграли бронзовые медали Суперлиги.

«Отпуск я провёл замечательно, отдохнули с семьей. Жаль только, что эти дни как-то слишком быстро прошли. Это ведь было первое лето, которое я провёл с ребёнком. Это такие ощущения… Прекрасные! И ещё это большая ответственность. Жили, можно сказать, по детскому режиму. Ложились спать в 10 вечера, вставали часов в шесть утра. Если же ложились чуть позже, то через пару дней уже чувствовали усталость, и потому что Лоренс задаёт нам сумасшедший темп. Ему восемь месяцев, он начинает познавать мир, ему всё интересно. Но даже в такой ситуации нам с женой Ангелиной удалось прокатиться на машине по Европе. И ещё были в Черногории с семьями Саши Бутько и Дениса Земчёнка.

Даже на каникулах я занимался в тренажёрном зале, поддерживал форму. Сейчас начинаем потихоньку тренироваться с командой. Работаем, что называется, «с умом». Кто-то выполняет больше упражнений, кто-то меньше — в зависимости от своего самочувствия. Считаю, что это правильно. Вообще, наш тренерский штаб составил очень грамотную программу подготовки. Вот на сборах в августе будут более интенсивные тренировки.

После сезона многие мои друзья в Европе поздравили меня с тем, что «Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов. Конечно, все мы настроены успешно выступить в главном клубном турнире Старого Света, биться только за самые высокие места. У меня же есть огромное желание вновь показать себя в Европе на высшем уровне. Да, нам придётся ещё проходить квалификацию. Но считаю, что у нас достаточно много времени, чтобы как следует подготовиться к матчам Лиги чемпионов», — цитирует Дивиша официальный сайт клуба.