Сперскайте: мне сказали, что краснодарское «Динамо» сможет побороться за титулы

Доигровщица Ангелина Сперскайте прокомментировал свой переход в краснодарское «Динамо». Ранее волейболистка сборной России выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово».



«Я достаточно долго работала с главным тренером «Заречья-Одинцово» Вадимом Анатольевичем Панковым, но пришло время что-то менять в своей карьере. Сначала обратилась к своему агенту, попросила подыскать мне новый коллектив. Потом ко мне подошёл главный тренер «Динамо» Константин Анатольевич Ушаков и предложил перейти к нему в команду, сказал, что в следующем сезоне в клубе собирается хороший состав, способный побороться за титулы. Я отлично понимаю, что в Краснодаре меня ждёт совсем другой волейбол, более взрослый. Буду делать всё от меня зависящее, чтобы состояться в новой команде», — приводит слова Сперскайте пресс-служба краснодарского клуба.