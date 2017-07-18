Урош Ковачевич перешёл в «Трентино»

Доигровщик сборной Сербии Урош Ковачевич продолжит карьеру в «Трентино», сообщается на официальном сайте клуба. Условия и сроки контракта неизвестны.

В новом клубе 24-летний Ковачевич будет выступать под №2. К команде серб присоединится в сентябре — после чемпионата Европы, на котором он будет защищать цвета сербской сборной.

На протяжении последних двух сезонов Ковачевич выступал в составе «Вероны», а до этого три года играл за «Модену». В составе сборной Сербии Урош выигрывал Мировую лигу в 2016 году.