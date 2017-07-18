Сборная России U19 выиграла мемориал Чеснокова

В «Волей Граде» под Анапой прошёл традиционный турнир памяти Юрия Чеснокова. Победу одержала сборная России среди игроков не старше 19 лет, выигравшая два матча и опередившая команду Ирана по разнице сетов.

Мемориал Чеснокова. «Волей град». Краснодарский край. Результаты матчей

Польша – Чехия – 2:3.

Россия – Иран – 1:3.

Иран – Чехия – 2:3.

Россия – Польша – 3:1.

Иран – Польша – 3:2.

Россия – Чехия – 3:0.

Турнирная таблица: 1. Россия – 2 победы, 1 поражения (6 очков, 7:4). 2. Иран – 2-1 (6, 8:6). 3. Чехия – 2-1 (4). 3. Польша – 0-3 (2).