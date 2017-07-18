Россиянки сыграют с командами Турции, Польши и Бразилии на 2-м этапе ЧМ U20

Стало известно расписание матчей женской сборной России на чемпионате мира U20, который проходит в Мексике. Команда под руководством Вадима Панкова на первом групповом этапе обыграла команды Болгарии, Мексики и Египта.

На втором этапе россиянки встретятся со сборными Турции, Польши и Бразилии. 19 июля в 2:00 по московскому времени начнётся матч между сборной России и командой Турции, 20 июля (2:00) пройдёт игра с Польшей, 21 июля (4:00) — с Бразилией.

Две лучшие команды группы выйдут в полуфинал молодёжного чемпионата мира.