«Сахалин» продлил контракт с Шаравской

«Сахалин» продлил контракт с доигровщицей Олесей Шаравской, сообщает официальный сайт клуба. Она выступает за коллектив из Южно-Сахалинска с декабря 2016 года.

«Сахалин» стал для Олеси седьмым клубом в карьере. Кроме российских команд — белгородского «Университета», хабаровского «Самородка», челябинского «Автодора-Метар», «Уфимочки», «Воронежа» — один сезон доигровщица провела в турецкой «Каршияке».

Олеся Шаравская — двукратный призёр чемпионата России (2003, 2003), обладательница Кубка России (2007).