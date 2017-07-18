Двукратная чемпионка Европы Пасынкова подписала контракт с «Протоном»

«Протон» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Александрой Пасынковой. Двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр Гран-при ранее приняла решение не продлевать соглашение с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

В октябре 2016 года двукратная чемпионка России получила разрыв ахиллова сухожилия и была вынуждена пропустить весь сезон.

Александра побеждала в Кубке ЕКВ и дважды выигрывала Кубок России. В команде из Саратовской области Пасынкова будет выступать под 15-м номером.