Сборная России обыграла Турцию на втором этапе чемпионата мира U20

Волейболистки сборной России провели первый матч второго группового этапа на чемпионате мира U20, который проходит в Мексике. Подопечные Вадима Панкова обыграли команду Турции со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 13:25, 25:20).

Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика

Группа Е. Первый тур

Россия — Турция — 3:1 (25:21, 25:22, 13:25, 25:20).

20 июля россиянки встретятся с Польшей (начало матча — в 02:00 мск), а 21 июля — с Бразилией (04:00 мск). Две лучшие команды группы выйдут в полуфинал молодёжного чемпионата мира.