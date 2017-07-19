Королёва: в Китае роль капитана на меня давила, сейчас стало лучше

Волейболистка сборной России Ирина Королёва, до замужества выступавшая под фамилией Заряжко, рассказала о своих впечатлениях от исполнения роли капитана национальной команды в Гран-при.

«Огромная ответственность. Для меня это впервые! Одно дело подойти и сказать „э-ге-гей!“, а другое – ты должен показать собственным примером. Поначалу, особенно в Китае, на меня это давило, сейчас стало лучше. Хорошо быть капитаном, когда ты здорово играешь. Вроде сама всё сделала хорошо, можешь и от других потребовать.

Работа капитана, наверное, не только в поддержке. Но я пока для себя только открываю эту роль. Я всё время думала об ответственности, были мысли даже отказаться, но потом я села и подумала: «Ира, ты должна взрослеть, если ты это пройдёшь, ты прибавишь в умении разговаривать с тренером, с девочками». Ведь кроме добрых слов, в команду всё равно нужно привносить критику. Возможно, какие-то такие вещи без роли капитана я бы не попробовала», — цитирует Королёву «Спорт-экспресс».