Федерация волейбола Словении может подать в суд на FIVB

Федерация волейбола Словении может подать иск на Международную федерацию волейбола в Спортивный арбитражный суд, если мужская сборная страны не будет допущена к участию в первой группе Мировой лиги следующего сезона, сообщает World of Volley.

Словенские волейболисты завоевали право на выступление в элитном дивизионе, выиграв турнир во второй группе. Однако ранее появилась информация, что формат Мировой лиги будет изменён и количество команд-участниц сократится. При этом в предварительном списке участников по новому формату команда Словении не значится.