Игроки «Локомотива» приняли участие в спортивном празднике в детском лагере

Волейболисты новосибирского «Локомотива» Николай Павлов, Лукаш Дивиш, Иван Лукьяненко, Валентин Голубев, Алексей Родичев иАлексей Смоляр приняли участие в спортивном празднике, прошедшем в Центре социальной поддержки молодёжи и юношества имени Константина Заслонова.

Мероприятие началось с разминки, которую провёл Павлов, а остальные игроки попробовали себя в качестве чирлидеров. Затем состоялась большая волейбольная эстафета, которая прошла в четыре этапа.

Завершился праздник встречей команд «Локо» и «Мотив». За команду «Локо» выступили Павлов, Дивиш и Лукьяненко, за «Мотив» — Смоляр, Родичев и Голубев. «Локо» одержал победу со счётом 2:0 (15:13, 15:12).