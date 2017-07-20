Связующая Матиенко продолжит карьеру в «Протоне»

Чемпионка Европы 2013 года в составе сборной России Анна Матиенко в следующем сезоне будет выступать за «Протон» из Саратовской области, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента спортсменки.

В прошлом сезоне 36-летняя волейболистка выступала за турецкий «Идманоджаги». В послужном списке Анны игра за московское «Динамо» и подмосковное «Заречье-Одинцово», в составе которых она становилась чемпионкой России, а также выступления за казанское и краснодарское «Динамо», «Уралочку-НТМК» из Свердловской области и череповецкую «Северсталь».