«Сахалин» продлил контракт с блокирующей Р. Гончаровой

«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с блокирующей Риммой Гончаровой. Волейболистка продолжит играть в команде из Южно-Сахалинска под 16-м номером.

В составе краснодарского «Динамо» Гончарова завоевала две бронзы — в Кубке России 2014 года и в Кубке Сибири и Дальнего Востока 2016 года.

В составе молодёжной сборной России блокирующая заняла четвёртое место на чемпионате Европы 2012 года.

«Сахалин» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.