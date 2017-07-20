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Голубев: был рад пообщаться с детьми, чему-то их научить и подарить радость

20 июля 2017, четверг. 10:26. Волейбол

Либеро новосибирского «Локомотива» Валентин Голубев поделился впечатлениями от участия в спортивном празднике для детей, который прошёл накануне в Центре социальной поддержки молодёжи и юношества им. Константина Заслонова. Волейболисты «Локомотива» потренировались с детьми и провели выставочный матч.

«Отличный праздник! Детям, я думаю, всё очень понравилось, это необычное мероприятие для них, как и для нас. Мы были рады пообщаться с ними, чему-то научить их и подарить радость!» — приводит слова Голубева официальный сайт новосибирского клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Локомотив" Новосибирск Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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