Голубев: был рад пообщаться с детьми, чему-то их научить и подарить радость

Либеро новосибирского «Локомотива» Валентин Голубев поделился впечатлениями от участия в спортивном празднике для детей, который прошёл накануне в Центре социальной поддержки молодёжи и юношества им. Константина Заслонова. Волейболисты «Локомотива» потренировались с детьми и провели выставочный матч.

«Отличный праздник! Детям, я думаю, всё очень понравилось, это необычное мероприятие для них, как и для нас. Мы были рады пообщаться с ними, чему-то научить их и подарить радость!» — приводит слова Голубева официальный сайт новосибирского клуба.