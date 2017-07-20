Пасынкова: за год вынужденной паузы я поняла, что не готова заканчивать карьеру

Новичок «Протона», двукратная чемпионка Европы Александра Пасынкова прокомментировал своё решение продолжить карьеру в команде из Саратовской области. В октябре 2016 года двукратная чемпионка России получила разрыв ахиллова сухожилия и была вынуждена пропустить весь сезон.

«Протон» проявил серьёзную заинтересованность во мне, пока я восстанавливалась после травмы, поэтому я согласилась перейти в этот клуб. Состав у нас хороший подбирается. Рассчитываем дать бой соперникам в предстоящем сезоне. Команда только приступила к тренировкам, продолжает комплектацию. Задача – занять место в чемпионате России как можно выше.

Мне лично хочется набрать форму и поиграть. За год вынужденной паузы я поняла, что не готова заканчивать карьеру и очень соскучилась по волейболу. Хочется играть! Что касается моего восстановления, то я уже тренируюсь в полную силу в общей группе. Нелегко, но стараюсь. Ничего, распрыгаюсь, разбегаюсь, и всё будет нормально», — цитирует Пасынкову «Р-Спорт».