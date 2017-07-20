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Филиппов: когда я узнал, что в «Урале» будет Баньоли, о переходе долго не думал

20 июля 2017, четверг. 15:14. Волейбол

Новичок «Урала» блокирующий Игорь Филиппов рассказал о подготовке к сезону и прокомментировал своё решение подписать контракт с уфимским клубом. В прошедшем сезоне он выступал за московское «Динамо».

«После отпуска всегда тяжело, но я в отпуске занимался собой, так как были определённые проблемы в течение прошлого сезона. Сейчас нахожусь в оптимальной форме, буду продолжать готовиться к началу чемпионата.

Когда я узнал, что здесь будет Даниэле Баньоли, я долго не думал. Ему многие динамовцы передавали привет, позитивные отзывы о тренере просто зашкаливали. В «Урале» я знал всех. Кого-то больше, кого-то меньше, с кем-то общался, с кем-то нет. Но знал всех. Играли мы вместе с Димой Ковалёвым – в сборных юношеской и молодёжной, и там, и там завоевали золото. С Лёшей Кабешовым играли вместе, с Андреем Колесником начинали вместе в Ярославле, там же играли с Андреем Титичем, с Димой Кириченко. Очень многое нас связывает.

Естественно, ставлю цель попасть в сборную России. Думаю, что сейчас у меня есть возможность поехать на Универсиаду, которая будет проходить с 15 по 30 августа в Тайбэе. На будущий год цель – проявить себя не только в «Урале», но и попасть в сборную», — цитирует Филиппова официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Урал" Сообщить об ошибке
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МВК Динамо Москва МВК Урал Мужская сборная России - Волейбол Алексей Кабешов Андрей Титич Даниэле Баньоли
Новости. Волейбол
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