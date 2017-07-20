Бирлова и Макрогузова одержали первую победу над турнире в Ольштыне

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во втором туре группового этапа турнира Мирового тура категории «4 звезды» в Ольштыне (Польша) разгромили хозяек соревнований Мартину Клоду и Дороту Страг. Ранее Екатерина и Надежда в трёх партиях уступили волейболисткам из Канады, а в третьем туре в пятницу, 21 июля, сыграют с дуэтом из Германии.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «4 звезды». Ольштын, Польша

Женщины. Группа В. 2-й тур

М. Клода/Д. Страг (Польша) — Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — 0:2 (16:21, 13:21).