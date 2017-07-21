Волейболистки сборной России обыграли Бразилию в матче ЧМ U20

Женская сборная России по волейболу в матче второго группового этапа чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Мексике, победила команду Бразилии. Россиянки выиграли в трёх сетах — 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).

Эта победа позволила подопечным Вадима Панкова с тремя победами в трёх матчах занять первое место в группе. В полуфинале турнира 22 июля россиянки сыграют с командой Японии, ставшей второй в квартете F. Во втором полуфинале встретятся команды Китая и Турции.

Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Бразилия

Группа Е. Второй тур



Россия — Бразилия — 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).