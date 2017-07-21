«Сахалин» подписал контракт с доигровщицей Дибровой

«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Мариной Дибровой. Волейболистка перешла в островной клуб из подмосковного «Заречья-Одинцово», за который провела пять сезонов. В 2014 году в составе «Заречья-Одинцово» Марина стала обладательницей Кубка Вызова.

В команде из Южно-Сахалинска Диброва будет выступать под 11-м номером.

Ранее состав команды пополнили либеро Маргарита Панычева и связующая Елена Новик. «Сахалин» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.