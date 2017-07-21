Кабешов: в моей карьере это первый тренер-итальянец, всё построено грамотно

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Кабешов поделился впечатлениями от начала работы с итальянским специалистом Даниэле Баньоли и рассказал о прошедшем отпуске.

«В моей карьере это первый тренер-итальянец. Очень грамотно всё построено. Нам выдали каждому по индивидуальному листу с планом тренировки, согласно которому каждый работает со своими весами, в своём темпе. У каждого тренера своя специфика, и отличия с прошлым сезоном тут кардинальные.

Как прошёл отпуск? У меня три собаки, хочешь не хочешь, отдых будет активным. И бегал с ними, и на рыбалку ходил", — цитирует Кабешова официальный сайт клуба.