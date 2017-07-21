Красильников и Лямин проиграли во втором туре этапа Мирового тура в Польше

В Ольштыне (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. Во втором туре группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин проиграли представителя Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (18:21 16:21). Это второе поражение россиян кряду.

В матче первого тура в группе F в двух партиях россияне уступили итальянскому дуэту Алекс Раньери / Адриан Карамбула – 0:2 (23:25, 19:21).

Позднее свой матч второго тура проведут россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин.

Турнир в Ольштыне завершится 23 июля.