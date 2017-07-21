Китаянки в четырёх партиях победили японок в матче Гран-при в Гонконге

Женская сборная Китая на старте третьего игрового уик-энда Гран-при в Гонконге одержала победу над сборной Японии со счётом 3:1 (25:19, 25:20, 33:35, 25:21). Это пятая победа китаянок в семи матчах. В данный момент в таблице Группы 1 они занимают пятое место, набрав 13 очков. В той же группе находится сборная России, идущая девятой с девятью очками.



Гран-при. Женщины. Первая группа. Подгруппа G. Гонконг

Китай — Япония — 3:1 (25:19, 25:20, 33:35, 25:21).



22 июля китаянки сыграют с россиянками, а сербки встретятся с японками.



В другом матче первой группы сборная Таиланда проиграла сборной Доминиканской Республики со счётом 2:3 (25:17, 21:25, 26:24, 21:25, 7:15).