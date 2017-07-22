Японки победили Сербию в матче Гран-при, уступая 0:2 по сетам

Женская сборная Японии во втором туре этапа первого дивизиона Гран-при в Гонконге одержала волевую победу над командой Сербии, уступая 0:2 по сетах по ходу встречи.

Представительницы Страны восходящего солнца выиграли пятый матч из восьми, а сербские волейболистки потерпели второе поражение. В заключительном матче регулярного турнира японки сыграют с россиянками, а сербки встретятся с китаянками.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа G. Гонконг. Второй тур

Япония — Сербия — 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:20, 15:12).