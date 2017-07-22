Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Японки победили Сербию в матче Гран-при, уступая 0:2 по сетам

22 июля 2017, суббота. 10:59. Волейбол

Женская сборная Японии во втором туре этапа первого дивизиона Гран-при в Гонконге одержала волевую победу над командой Сербии, уступая 0:2 по сетах по ходу встречи.

Представительницы Страны восходящего солнца выиграли пятый матч из восьми, а сербские волейболистки потерпели второе поражение. В заключительном матче регулярного турнира японки сыграют с россиянками, а сербки встретятся с китаянками.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион
Группа G. Гонконг. Второй тур

Япония — Сербия — 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:20, 15:12).

Гран-при (ж)
22 июля 2017, суббота. 08:15 МСК
Япония
3 : 2 21:25, 20:25, 25:23, 25:20, 15:12
Сербия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Женская сборная Сербии — Волейбол Женская сборная Японии — Волейбол
Новости. Волейбол
22 июля 2017, суббота
11:27 Стояновский и Ярзуткин вышли в 1/4 финала турнира в Ольштыне
10:59 Японки победили Сербию в матче Гран-при, уступая 0:2 по сетам
01:40 Сборная США в четырёх сетах обыграла Бельгию в матче Гран-при
00:09 Бразильянки победили голландок в матче Гран-при в Куябе
21 июля 2017, пятница
22:39 Аргентинки выиграли у хорваток в матче Гран-при в Вараздине
21:58 Пуэрториканки обыграли болгарок в матче второй группы Гран-при
18:31 Китаянки в четырёх партиях победили японок в матче Гран-при в Гонконге
16:50 Стояновский и Ярзуткин вышли во второй раунд плей-офф турнира в Ольштыне
16:35 Женская сборная Таиланда проиграла доминиканкам в матче Гран-при
16:13 Сиволап и Величко вышли в плей-офф этапа чемпионата Европы в Любляне
15:27 Бирлова и Макрогузова вышли во второй раунд плей-офф турнира в Польше
15:07 Россиянки в трёх сетах проиграли сербкам в матче Гран-при в Гонконге
14:15 Стояновский и Ярзуткин победили бразильцев на этапе Мирового тура в Ольштыне
13:19 Женская сборная Италии одолела команду Турции в матче Гран-при
12:27 Красильников и Лямин проиграли во втором туре этапа Мирового тура в Польше
11:15 Кабешов: в моей карьере это первый тренер-итальянец, всё построено грамотно
10:30 Гетман: коллектив в «Урале» слаженный, сезон должен быть удачным
09:32 «Сахалин» подписал контракт с доигровщицей Дибровой
07:39 Волейболистки сборной России обыграли Бразилию в матче ЧМ U20
01:46 Сборная США переиграла соперниц из Нидерландов в матче Гран-при
20 июля 2017, четверг
23:33 Сборная Бразилии победила команду Бельгии в матче Гран-при
19:53 Бирлова и Макрогузова одержали первую победу над турнире в Ольштыне
16:04 Российские дуэты проиграли на старте этапа Мирового тура в Польше
15:14 Филиппов: когда я узнал, что в «Урале» будет Баньоли, о переходе долго не думал
14:10 Баньоли: я игроков «Урала» пока мало знаю
13:21 Лихошерстов: у сборной России были все шансы на медали Мировой лиги
12:39 Пасынкова: за год вынужденной паузы я поняла, что не готова заканчивать карьеру
11:41 Дивиш: нашей задачей являлось показать, что волейбол — отличный вид спорта
10:26 Голубев: был рад пообщаться с детьми, чему-то их научить и подарить радость
09:32 «Сахалин» продлил контракт с блокирующей Р. Гончаровой
08:19 Волейболистки сборной России гарантировали себе место в полуфинале ЧМ U20
00:06 Связующая Матиенко продолжит карьеру в «Протоне»
19 июля 2017, среда
17:55 Година: кажется, что сборная России не особенно хочет в «Финал шести» Гран-при
16:03 Павлов: популяризировать волейбол всегда очень приятно и ответственно
15:08 Игроки «Локомотива» приняли участие в спортивном празднике в детском лагере
14:05 Федерация волейбола Словении может подать в суд на FIVB
13:07 Итальянка Эгону признана самым ценным игроком второй недели Гран-при
12:07 Связующая Новик стала игроком «Сахалина»
11:33 Якушина: постараюсь пробиться в основной состав «Заречья» в следующем сезоне
10:53 Кариков: на олимпийском фестивале будем играть на победу
09:34 Королёва: в Китае роль капитана на меня давила, сейчас стало лучше
04:10 Сборная России обыграла Турцию на втором этапе чемпионата мира U20
18 июля 2017, вторник
16:08 Двукратная чемпионка Европы Пасынкова подписала контракт с «Протоном»
15:10 Ерёмин: изначальным желанием было уехать с севера, постоянные холода надоели
14:13 А. Панкова: если бы не Вадим Панков, «Заречье» перестало бы существовать
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017