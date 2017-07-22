«Зенит» из Санкт-Петербурга подписал контракты с Нильссоном и Камехо

«Зенит» из Санкт-Петербурга, который дебютирует в Суперлиге в предстоящем сезоне, заключил соглашения с кубинским доигровщиком Ореолом Камехо и шведским диагональным Маркусом Нильссоном. Об этом рассказал генеральный директор клуба Владимир Самсонов.

«Мы уже заключили контракты с Камехо и Нильссоном. Идет оформление документов, виз. Оба игрока присоединятся к нашей команде в конце июля или в начале августа. Таким образом, „Зенит“ завершил комплектование состава. Команда начала работать, сбор проходит в Санкт-Петербурге», — приводит слова Самсонова «Р-Спорт».