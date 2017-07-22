Бирлова и Макрогузова проиграли во втором раунде плей-офф турнира в Польше

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Ольштыне (Польша). Во втором раунде плей-офф они в трёх партиях со счётом 0:2 (16:21, 21:17, 4:15) уступили представительницам Чехии — Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой. Продолжительность встречи составила 42 минуты.



В мужском турнире россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин не вышли в полуфинал, со счётом 0:2 (19:21, 19:21) проиграв американцам — Джону Хидену и Райану Доэрти.