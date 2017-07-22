Сиволап и Величко пробились в финал этапа чемпионата Европы в Любляне

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко вышли в финал этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Любляне (Словения). В полуфинале соревнований они обыграли представителей Словении Нейца Жемляка и Яна Покершника со счётом 2:1 (21:13, 19:21, 15:9). Продолжительность встречи составила 46 минут.

В финале Сиволап и Величко сразятся с представителями Норвегии Андерсом Бернтсеном Молем и Кристианом Сандлье Сёрумом. Эти дуэты встречались на групповом этапе, и тогда сильнее оказались норвежцы — 2:0 (21:14, 21:12).