Ан Цзяцзиэ: блок сборной Китая не оказывал должного давления на россиянок

Главный тренер женской сборной Китая Ан Цзяцзиэ прокомментировал поражение от команды России в матче Гран-при в Гонконге со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 26:28).



«Сегодня мы опробовали новый стартовый состав. Я остался доволен игрой команды, так как ошибки в такой ситуации — это нормально. Это был хороший опыт для игроков в плане адаптации к ритму и необходимости прогрессировать в крупных соревнованиях. Наш блок не оказывал должного давления на соперниц. Я хотел бы поздравить сборную России с победой», — цитирует тренера официальный сайт FIVB.