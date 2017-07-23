Волейболистки сборной России вышли в финал ЧМ U20

Женская сборная России по волейболу в матче 1/2 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Мексике, победила команду Японии. Россиянки выиграли в пяти сетах — 3:2 (32:30, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12). Самым результативным игроком матча стала Ангелина Лазаренко, набравшая 23 очка.



В финале соревнований подопечные Вадима Панкова сыграют с представительницами Китая, которые оказались сильнее сборной Турции. Финал турнира пройдёт 23 июля.



Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика

1/2 финала

Россия — Япония— 3:2 (32:30, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12).