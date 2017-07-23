Сербки оставили Китай за бортом «Финала шести» Гран-при

Женская сборная Сербии в третьем туре этапа первого дивизиона Гран-при в Гонконге в четырёх партиях сломила сопротивление команды Китая. Самой результативной волейболисткой встречи стала Тияна Бошкович, в активе которой 22 очка.

Сербки завершили регулярный турнир, выиграв семь матчей из девяти, а представительницы Поднебесной одержали пять побед и остались за бортом «Финала шести» первого дивизиона Гран-при.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа G. Гонконг. Третий тур



Китай — Сербия — 1:3 (21:25, 20:25, 25:18, 15:25).