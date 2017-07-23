Турчанки завершили выступление на Гран-при победой над Доминиканской Республикой

Женская сборная Турции в третьем туре этапа первого дивизиона Гран-при в Бангкоке переиграла команду Доминиканской Республики со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала Полен Услупехливан, набравшая 19 очков.

Турчанки одержали вторую победу в девяти встречах, а доминиканки завершили турнир, выиграв четыре матча из девяти. Обе команды не смогли пройти в «Финал шести» Гран-при.



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа H. Третий тур. Бангкок, Таиланд



Доминиканская Республика — Турция — 0:3 (14:25, 31:33, 23:25).