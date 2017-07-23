Бразилия обыграла США в матче Гран-при и заняла третье место в первом дивизионе

Женская сборная Бразилии в третьем туре этапа первого дивизиона Гран-при в Гонконге в четырёх партиях переиграла сборную США. Самая результативная волейболистка матча — бразильянка Наталия Перейра, набравшая 19 очков. На одно очко меньше набрала её соотечественница Аденисия.



Сборная Бразилии по итогам регулярного турнира расположилась на третьем месте, набрав 18 очков. В активе американок 19 очков. Выиграла первый дивизион команда Сербии с 22 очками.



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Третий тур



Бразилия — США — 3:1 (25:20, 25:13, 18:25, 25:18).



Второй дивизион

Болгария — Аргентина — 3:2 (25:22, 17:25, 18:25, 25:19, 15:12).