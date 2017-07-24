Нидерланды обыграли Бельгию в матче Гран-при и поднялись на 4-е место

Женская сборная Нидерландов в третьем туре этапа первого дивизиона Гран-при в Бразилии в пяти партиях обыграла сборную Бельгии. Отметим, что бельгийки не выиграли ни одного матча, набрали всего 2 очка и заняли последнее место. Нидерланды же благодаря этой победе опередили Италию, которая сенсационно уступила Таиланду в трёх партиях, и заняли четвёртую строчку. Выиграла первый дивизион команда Сербии (22 очка).



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Третий тур



Бельгия — Нидерланды — 2:3 (27:29, 25:18, 12:25, 25:22, 8:15).



Второй дивизион



Хорватия — Пуэрто-Рико — 2:3 (19:25, 20:25, 26:24, 25:19, 6:15).

Канада — Чехия — 1:3 (21:25, 22:25, 25:17, 16:25).