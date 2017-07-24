Кузюткин: нам удалось взять две партии, но затем сказалась неопытность игроков

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от японской команды в последнем матче первого дивизиона Гран-при в Гонконге (25:23, 25:19, 20:25, 22:25, 10:15).



«Прежде всего хочу поздравить Японию с победой и путёвкой в „Финал шести“. Желаю им удачи в финале. Был хороший матч. Нам удалось достаточно уверенно взять первую и вторую партии, но затем сказалась неопытность игроков», — приводит слова Кузюткина официальный сайт Международной федерации волейбола.



Краткий комментарий по матчу дала и капитан команды — Ирина Заряжко: «Интересный, но тяжёлый матч. Жаль, что наша команда не победила».