Волейболистки сборной России стали серебряными призёрами ЧМ U20

Женская сборная России по волейболу не старше 20 лет завоевала серебряные медали чемпионата мира в своей возрастной категории. В решающем матче турнира россиянки в трёх сетах проиграли команде Китая — 0:3 (22:25, 22:25, 16:25). В составе сборной России самым результативным игроком стала Ангелина Лазаренко, набравшая 14 очков.

В матче за третье место сборная Японии одолела команду Турции — 3:2.

Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика

Финал

Китай — Россия — 3:0 (25:22, 25:22, 25:16)

Матч за 3-е место

Турция — Япония — 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 20:25, 12:15)