Стал известен состав групп «Финала шести» Гран-при

23 июля завершился интерконтинентальный этап розыгрыша Гран-при и стал известен состав групп «Финала шести», который пройдёт в Нанкине (Китай) со 2 по 6 августа. В группе J сыграют женские сборные Китая, Бразилии и Нидерландов. В группу K попали команды Сербии, США и Италии.

Сборная России под руководством Владимира Кузюткина заняла девятое место в общем зачёте, выиграв три матча из шести.

Действующим победителем Гран-при является сборная Бразилии. В прошлогоднем финале бразильянки обыграли команду США со счётом 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9).