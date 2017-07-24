Лунёва: я отправила свои видео, резюме и получила предложение от «Ленинградки»

Новичок «Ленинградки» Анна Лунёва рассказала, как состоялся её переход в команду из Санкт-Петербурга, и призналась, что получала предложение из чемпионата Франции.

«Мы с Александром Кашиным пообщались, когда играли в Кубке Победы. Он подошёл и вроде бы в шутку сказал: «Давай, переходи к нам!» Но у меня тогда был контракт с Нижним Новгородом. А этой весной я уже сама отправила свои видео, резюме и получила предложение о переходе в «Ленинградку».

У меня было предложение из Франции. Первый дивизион. Заманчиво. Но мне хотелось остаться в России. В «Ленинградке» много знакомых девочек. А если и незнакомы были, то это подруги моих подруг. На тренировках очень хорошая атмосфера. Общаемся все. Мне очень нравится. Погулять, правда, пока успела только по самому центру города, поскольку во все свои выходные приходится уезжать – решать вопросы по дальнейшей учёбе. Но всё ещё впереди», — цитирует Лунёву официальный сайт «Ленинградки».