Волейболистки РФ выиграли два матча ЧЕ U16

В Болгарии продолжается первый в истории чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16 (игроки не старше 2002 года рождения). Сборная России, руководимая олимпийской чемпионкой Игр-1980 Светланой Сафроновой после трёх матчей группового турнира занимает третье место в группе II. В активе у российских волейболисток победы над сборными Турции (3:2) и Чехии (3:0), в пассиве – поражение от ровесниц из Беларуси (2:3). Впереди у отечественных юниорок матч с бельгийками, проигравшими все три проведённых матча, и не знающими поражений румынками — лидерами группы.

Для выхода в полуфинал соревнований необходимо занять первое или второе место в группе. С текущего третьего места россиянки могут попасть только в турнир за 5-8-е места.

Чемпионат Европы U16. Девушки. Группа II

Россия – Чехия – 3:0 (25:16, 25:15, 25:22).

Россия – Турция – 3:2 (25:10, 23:25, 20:25, 25:13, 15:11).

Россия – Беларусь – 2:3 (23:25, 16:25, 25:15, 25:16, 15:17).