Котова: видимо, нам суждено было сыграть провальный матч именно в финале

Блокирующая Елизавета Котова прокомментировала поражение сборной России от команды Китая в финале чемпионата мира U20 (0:3). Медали на первенствах мира в этой возрастной группе сборная России не брала 18 лет.

«В финальном матче у нас не получилось совершенно ничего. Такое чувство, что вообще не понимали, как нам надо играть, все растерялись. Возможно, излишнее волнение помешало. К тому же за день до этого мы в тяжелейшем полуфинале одолели японок, оставив на площадке очень много эмоций. Их тоже не хватило на решающий матч. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Отрицательный опыт – тоже опыт. Нам нужно сделать выводы из ошибок и двигаться дальше.

Сложно сказать, почему команда в финале допустила много собственных ошибок. Мы в каких-то моментах даже не выполняли установку тренера. Видимо, нам суждено было сыграть провальный матч именно в финале. Очень жаль… Понятно, что серебро – это хороший результат. Особенно если учесть, что два года назад на первенстве мира среди волейболисток до 18 лет мы практически этой же командой были только седьмыми. Шаг вперёд виден, мы улучшили результат. Всё-таки медаль есть медаль…

Разбора полётов в раздевалке после матча не было. Вадим Анатольевич Панков был очень недоволен, но держал всё в себе. Он поздравил команду со вторым местом, сказал, что мы провели очень хороший турнир. Большинство девчонок плакали. У меня почему-то даже слёз не нашлось… Как-то сдержанно отнеслась к этому поражению», — приводит слова Котовой «Тюменская арена».