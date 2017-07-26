Сборные России одержали по две победы на старте олимпийского фестиваля в Дьёре

В Дьёре (Венгрия) проходит Европейский олимпийский юношеский фестиваль. Российские юноши на старте группового этапа одержали две победы — над командами Венгрии — 3:0 (25:18, 25:18, 25:11) и Польши — 3:0 (25:18, 27:25, 25:20).

В третьем туре россияне сыграют с командой Чехии.

Российские девушки победили словенок со счётом 3:0 (25:19, 28:26, 25:16) и венгерок — 3:0 (25:20, 25:9, 25:15) и в третьем туре сразятся с сербками.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований в Венгрии.