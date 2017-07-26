«Сахалин» подписал контракт с блокирующей «Халкбанка» Григорьевой

“Сахалин” на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с блокирующей Юлией Григорьевой. В минувшем сезоне волейболистка выступала за турецкий «Халкбанк». В составе коллектива из Южно-Сахалинска Григорьева будет играть под 15-м номером.

«Халкбанк» в минувшем сезоне занял восьмое место в чемпионате Турции. «Сахалин» в российской Суперлиге стал седьмым.

В 2016 году в составе «Сахалина» Юлия выиграла золотые медали Высшей лиги «А».

Ранее состав команды пополнили либеро Маргарита Панычева, связующая Елена Новик и доигровщица Марина Диброва.