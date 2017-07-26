Сафронова: поначалу на ЧЕ U16 очень чувствовалось волнение игроков сборной РФ

Главный тренер сборной России U16 Светлана Сафронова оценила выступление подопечных на чемпионате Европы в Болгарии. Россиянки выиграли три матча из четырёх на групповом этапе и занимают второе место.

«Набирает ли ход команда? Судя по результатам – конечно, да и в игре прибавляют девочки. Всё же поначалу очень чувствовалось волнение, что мешало волейболисткам.

Раньше они на таких турнирах не играли. Психология… Хотя прогресс виден, девчонки становятся коллективом. Это очень важно. А вот тренерский штаб у нас давно уже сложился, понимаем друг друга с полуслова: это и мои помощники Лука Милокко и Александр Ковалевский, и врач Татьяна Голикова, и массажист Ольга Ушакова, и начальник команды Валентина Иванова", — цитирует Сафронову «Московский комсомолец».