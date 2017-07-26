Россиянки вышли в полуфинал чемпионата Европы U16 в Болгарии

В Болгарии продолжается первый в истории чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16 (игроки не старше 2002 года рождения). Сборная России, которой руководит олимпийская чемпионка Игр-1980 Светлана Сафронова, в пятом туре группового турнира одолела команду Румынии со счётом 3:2 (22:25, 25:15, 25:8, 14:25, 15:10) и гарантировала себе место в полуфинале соревнований.

Ранее россиянки победили команды Чехии, Турции и Бельгии, а также проиграли сборной Беларуси.

Соревнования завершатся 29 июля.