Родичев: не исключаю, что питерский «Зенит» сразу сможет «выстрелить»

Игрок новосибирского «Локомотива» Алексей Родичев поделился ожиданиями от следующего сезона, а также оценил перспективы питерского «Зенита», который дебютирует в Суперлиге.

«Нет сомнений, что «Локо» будет претендовать на самые высокие места. Мне бы лично хотелось выйти на новый уровень, успешно сыграть в Лиге чемпионов. И показать хороший, качественный волейбол. У нас всегда чемпионат был сильным, одним из лучших в Европе. И новый сезон обещает стать захватывающим. Борьба за медали будет очень серьёзной и интересной. И это здорово, ведь конкуренция помогает прогрессировать.



Что касается питерского „Зенита“, то ему будет непросто. Всё-таки новая команда. Волейболистам, тренерам ещё нужно притереться друг к другу, а для этого нужно время. Но не исключаю, что этот «Зенит» может и сразу «выстрелить». В любом случае это очень серьёзный соперник», — приводит слова Родичева «Спорт Бизнес Online».