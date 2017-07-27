Сборные России вышли в полуфинал олимпийского фестиваля в Дьёре

В Дьёре (Венгрия) проходит Европейский олимпийский юношеский фестиваль. Российские юноши в третьем туре группового этапа победили команду Чехии со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:18). Ранее россияне одержали победы над командой Венгрии — 3:0 (25:18, 25:18, 25:11) и Польши — 3:0 (25:18, 27:25, 25:20).

Российские девушки в третьем туре уступили сербкам со счётом 2:3 (25:14, 18:25, 21:25, 25:16, 11:15), потерпев своё первое поражение на турнире.

Обе сборные России вышли в полуфинал соревнований. И юноши, и девушки сыграют с соперниками из Италии.