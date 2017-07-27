Ивги: в матче с румынками мы проявили русский характер

Волейболистка сборной России U16 Орталь Ивги прокомментировала победу над командой Румынии в матче чемпионата Европы в Болгарии со счётом 3:2 (22:25, 25:15, 25:8, 14:25, 15:10). Россиянки вышли в полуфинал соревнований.

«Сегодня мы показали хорошую командную игру. Мы с первого розыгрыша верили в то, что можем победить. Мы сражались за каждый мяч, за каждое очко. Мы проявили русский характер и победили в пяти сетах. Теперь нас ждёт София. Надеюсь, у нас будет шанс побороться за первое место, но прежде чем думать об этом, нужно выиграть полуфинал», — приводит слова Ивги официальный сайт ЕКВ.