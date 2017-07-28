Королёва: сказали, что всё получалось и надо было давно меня капитаном назначить

Обновлённую женскую сборную России по волейболу в матчах Гран-при на площадку выводила новый капитан Ирина Королёва (Заряжко). Чем стало для неё капитанство, прокомментировала сама центральная блокирующая казанского «Динамо» и сборной России.

«Для меня это рост, новый вызов. Поначалу на меня это давило, я смущалась, но теперь уже освоилась в этом статусе. Научилась соблюдать баланс в том, чтобы доносить в обе стороны пожелания тренера и команды. С другой стороны, всё-таки я выступаю за казанское «Динамо», а приходила туда в статусе опытного игрока, который находит нужные слова, – это помогает в сборной. С той же Ириной Воронковой я год выступала, уже знаю, как с ней говорить. В конце концов, у главного тренера были свои аргументы, чтобы назначить меня капитаном. Он же не фант вытаскивал случайным образом или гадал. Не мне судить, конечно, но девочки потом сказали, что у меня всё получалось и надо было давно назначить (смеётся)», — сказала Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Аксёновым.