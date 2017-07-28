Демаков: создание санкт-петербургского «Зенита» нас особо не задело

Блокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков рассказал, как в клубе отреагировали на создание санкт-петербургского «Зенита», который в составе участников Суперлиги заменил краснодарское «Динамо».

«Конечно, обсудили сам факт появления нового клуба, но особо нас это не задело. Придётся с ними играть, как и со всеми остальными, а главное — победить.

Вполне возможно, что это будут принципиальные матчи. Но сезон ещё не начался, поэтому нам в первую очередь надо сосредоточиться на нашей команде, тренироваться и много работать над собой.

«Зенит» попал в Суперлигу не по спортивному принципу? Честно говоря, я отношусь к этому нейтрально. Для меня «Зенит» — это просто ещё одна команда, с которой предстоит вести борьбу в чемпионате, на остальное я не обращаю внимание.

Все команды каждый год пересобираются, всегда требуется некоторое время для того, чтобы сыграться. Та же сборная России, которая постоянно обновляется, за лето налаживает игровой процесс. Наверняка и «зенитовцам» в межсезонье это удастся», — цитирует Демакова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».