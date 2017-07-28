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Бывший доигровщик «Югры-Самотлор» Бабков перешёл в «Любляну»

28 июля 2017, пятница. 11:15. Волейбол

31-летний доигровщик Дмитрий Бабков, ранее выступавший за нижневартовскую «Югру-Самотлор», продолжит карьеру в словенской «Любляне», сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон волейболист доигрывал в «Аль-Ахли», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата Саудовской Аравии.

В России Бабков также защищал цвета «Урала-2», «Динамо-ЛО» и «Автомобилиста».

Словенская «Любляна» в первом квалификационном раунде мужской Лиги чемпионов сезона-2017/18 сыграет с «Младостью» из Боснии и Герцеговины.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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