Бывший доигровщик «Югры-Самотлор» Бабков перешёл в «Любляну»

31-летний доигровщик Дмитрий Бабков, ранее выступавший за нижневартовскую «Югру-Самотлор», продолжит карьеру в словенской «Любляне», сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон волейболист доигрывал в «Аль-Ахли», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата Саудовской Аравии.

В России Бабков также защищал цвета «Урала-2», «Динамо-ЛО» и «Автомобилиста».

Словенская «Любляна» в первом квалификационном раунде мужской Лиги чемпионов сезона-2017/18 сыграет с «Младостью» из Боснии и Герцеговины.