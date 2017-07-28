Красильников и Лямин победили марокканцев на старте чемпионата мира в Вене

В Вене (Австрия) стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче первого тура в группе F россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в двух сетах обыграли представителей Марокко Мохаммеда Абичу и Зухеира Эльграуи со счётом 2:0 (21:16, 21:14).

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Мужчины. Группа F. Первый тур

Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — Мохаммед Абича / Зухеир Эльграуи (Марокко) — 2:0 (21:16, 21:14).

Во втором туре, который состоится 30 июля, Красильников и Лямин сыграют с латвийским дуэтом Эдгарс Точс / Рихардс Финстерс.